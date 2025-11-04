Yahşihan'da 'Emniyettesiniz' Uygulaması: Uyuşturucuya ve Suça Geçit Yok

Gece yarısına kadar süren denetimlerde yüzlerce kişi sorgulandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından yürütülen 'Yahşihan’da Emniyettesiniz' uygulaması gece yarısına kadar devam etti. Uygulama öncesi Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan ekipler, planlama toplantısının ardından görev alanlarına dağıldı.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Şube, Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler katıldı. Ekipler, hem araçlarla hem de yaya devriye halinde ilçenin birçok noktasında kontrol gerçekleştirdi.

Uygulamada özellikle öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde kimlik kontrolleri ve trafik denetimleri ön planda tutuldu; muhtemel asayiş olaylarının önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan kontrollerde vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Gece boyunca süren uygulamada 1.489 şahıs sorgulanırken, 290 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda 23 araca ilişkin 31 ayrı ihlal tespit edilerek toplam 111 bin 222 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 4 şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bunun yanı sıra, günübirlik kiralama yaptığı tespit edilen bir işletmeye, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun Ek-1 maddesi gereğince 136 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

