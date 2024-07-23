Yahudi Aktivistler ABD Kongresi'nde Netanyahu'yu Protesto Etti

Washington'da Protesto Gösterisi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde, Binyamin Netanyahu'nun katılımı sırasında yüzlerce Yahudi, gösteri düzenleyerek Gazze'de acil ateşkes talep etti.

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Protestocular, Kongre binasında bir araya gelerek İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadılar. Üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attılar.

Silahlandırmaya Son Verilsin

Protesto sırasında, İsrail'e yapılan askeri yardımların durdurulması yönünde de pankartlar açıldı. Göstericiler, Netanyahu aleyhinde yüksek sesle sloganlar atarak acil bir ateşkes gerektiğini vurguladılar.

24 Temmuz Çarşamba günü, Netanyahu'nun Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmesi planlanırken, Washington'da bu güne özel ek gösterilerin olacağı öngörülüyor.