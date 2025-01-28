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Yahudi Gruplar, Elon Musk'ın Açıklamaları Nedeniyle X'i Terketti

ABD ve Kanada'daki Yahudi gruplar, Elon Musk'ın antisemitik açıklamaları nedeniyle sosyal medya platformu X'i kullanmayı bırakacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:21
Yahudi Gruplar, Elon Musk'ın Açıklamaları Nedeniyle X'i Terketti

Reform Yahudiliği Birliği'nden Tepki

ABD'li ve Kanadalı Yahudi gruplardan oluşan Reform Yahudiliği Birliği, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın "yabancı düşmanı ve antisemitik" açıklamaları nedeniyle sosyal medya platformu X'i kullanmayı bırakacaklarını duyurdu.

X'teki Olumsuz Gelişmeler

Reform Yahudiliği Birliği'nin web sitesinde yayımlanan ve 15 farklı Yahudi grubun imzasını taşıyan açıklamada, Musk'ın "antisemitik ve yabancı düşmanı içerikli" paylaşımlar yaptığı belirtilerek, "X'te aktif paylaşımlar yapmayı bırakmayı seçiyoruz. Bizi zehirli söylemlerle dolu bir platformda bırakmayacağız," ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Araştırmalarımız ve yaşadığımız deneyimler, X'in nefreti, antisemitizmi ve toplumsal bölünmeyi teşvik eden bir platform haline geldiğini gösteriyor," denildi. Ayrıca, Musk liderliğindeki X'in içerik denetimini azalttığı ve aşırı sağcı gruplara destek verdiği kaydedildi.

Musk'ın Açıklamaları ve Tepkiler

Musk'ın, antisemitik ve yabancı düşmanı içerikleri yeniden yayınlayarak takipçilerine tanıttığı belirtilen açıklamada, X'teki nefret dolu bu paylaşımların hem Yahudilere hem de farklı inançlara sahip olan ya da olmayan herkese zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, X'e olan katılımın Mart 2025'e kadar sonlandırılacağı ve "X'te yaygın olan söylemin kabalaşmasına katkıda bulunmak yerine, başka bir platformda içerik paylaşacağız" ifadesi kullanıldı.

Aşırı Sağ Politikalar ve Tepkiler

Ayrıca, Musk'ın 2023 yılında aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katıldığı ve burada "Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini" söylediği kaydedildi. Bu sözler büyük tepki çekmişti. Öte yandan, Musk'ın, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitap ederken yaptığı bir hareket de Nazi selamına benzetilmişti.

Musk, 2023 yılında X'te bir kullanıcının, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yorumunu yaparak tartışmalara yol açmıştı. Apple, Warner Bros, Disney gibi birçok kuruluşun ise bu paylaşıma yönelik tepkileri doğrultusunda X'teki reklamlarını iptal etmesi dikkat çekmişti.

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