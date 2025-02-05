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Yahudi Gücü Partisi'nden Gazze Göçünü Teşvik Eden Yasa Tasarısı

İsrail'in Yahudi Gücü Partisi, Gazze'den göçü teşvik etmek için meclise yasa tasarısı sundu. Tasarı, mali yardım içerecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:57
Yahudi Gücü Partisi'nden Gazze Göçünü Teşvik Eden Yasa Tasarısı

Gazze'den Gönüllü Göçü Teşvik Eden Tasarı Mecliste

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, Gazze Şeridi sakinlerinin gönüllü olarak göç etmesini teşvik etmek amacıyla parlamentoya (Knesset) bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın benzer bir teklifi ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Tasarı Mecliste Görüşülecek

Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü meclisteki Yasama Komitesi'nde görüşülmesi planlanıyor. Tasarıya göre, Gazze’den ayrılmayı tercih eden bir sakine, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi önerilecek. Ancak terör eylemlerine karışmış olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.

Ayrılanların Geri Dönüşü Sıkı Şartlara Bağlanacak

Gazze'den çıkış için bu yardım paketini alan ve geri dönmek isteyen kişiler, aldıkları paranın iki katını faiziyle iade etmek zorunda kalacak. İade edilmemesi durumunda, söz konusu kişilerin Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.

Ben-Gvir'den Açıklama

Ben-Gvir, İsrail'in Hamas'ın büyümesine ve eleman yetiştirmesine devam etmesine izin vermesinin imkansız olduğunu ifade etti. Yasa tasarısının, Gazze sakinlerinin kendilerini ağırlamayı kabul eden ülkelere gönüllü gitmeleri için gerçek ve pratik bir çözüm sunduğunu savundu.

Trump'ın Görüşleri

Trump, Gazze'nin yaşanabilir bir yer olmadığını belirterek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesinde bulundu. Mısır ve Ürdün ile görüşmeler yapıldığını kaydeden Trump, bu insana daha uygun yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini de vurguladı.

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