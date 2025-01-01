Yahudi Yazar Avi Steinberg, İsrail Vatandaşlığından Ayrıldığını Duyurdu

Yahudi Yazar Avi Steinberg, İsrail'den Ayrılma Kararını Duyurdu

ABD'de yaşayan Yahudi yazar Avi Steinberg, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle bu ülkenin vatandaşlığından çıkma kararı aldığını açıkladı. Steinberg, Truthout haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, İsrail’in etnisite temelli üstünlükçü yasalar üzerinden yürüttüğü politikaların eleştirisini yaptı.

İsrail’in Saldırıları Devam Ediyor

Steinberg, İsrail'in Gazze'deki ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut saldırılarını, ülkenin Filistin’in yerli halkını ortadan kaldırma amaçlı soykırım kampanyasının bir parçası olarak gördüğünü ifade etti. Yazar, "Bizim işimiz, bu baskı ve adaletsizlik yapılarının meşruluğunu sorgulamak olmalı," dedi.

Vatandaşlıktan Çıkmanın Nedenleri

Steinberg, vatandaşlıktan çıkma kararını İsrail’in 1948'deki Bağımsızlık Bildirgesi, 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası ve 1952 tarihli Vatandaşlık Yasası ile ilintili olarak değerlendirdi. Bu yasaların, İsrail’de sömürgeci hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar olduğunu belirtti.

Aile Geçmişi ve Eleştirileri

Avi Steinberg, Kudüs'te doğmuş bir Yahudi olarak, ailesinin Kudüs’te etnik temizlik yürütülmüş bir mahalleye taşınmasını eleştirdi. "Kasıtlı bir cehalete dönüşecek olan gençlik saflığıyla, hem Amerikan tarihinin kötü köşelerinde yer almayı hem de başka bir halkın topraklarında varlık göstermeyi başardılar," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Konsoloslukta Yaşananlar

Steinberg, İsrail konsolosluğuna giderek resmi evraklarını teslim ettiğini ve orada yaşadığı bir olayı aktardı. "Filistinliler hala cesetleri sayarken, konsoloslukta sırada önümde duran kadın neşeyle bana neyin getirdiğini sordu," ifadesini kullandı.

Yahudi Ulus Devlet Yasası ve Toplumsal Eleştiriler

Son olarak, 2018 yılında İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasasını hatırlatan Steinberg, bu yasaların da etnisite temelli politikaların bir parçası olduğunu vurguladı. Steinberg, yazısında Desteklediği bu yasanın yalnızca Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin verdiğini açıkladı.