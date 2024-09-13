Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınlarından Sorumlu Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürü Oldu

Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı

İsrail’in aşırı sağcı güvenlik politikaları çerçevesinde, Itamar Ben-Gvir tarafından emniyet müdürlüğüne atanan Amir Arzani, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlardan sorumlu tutuluyor. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Arzani'nin emniyet müdürlüğüne atanmasının son derece hassas bir konu olduğu vurgulandı.

Atamanın Etkileri ve Tartışmalar

İsrail polisinin resmi açıklamasına göre, Arzani tuğgeneral rütbesine terfi ederek Kudüs Emniyet Müdürlüğü'ne atanacak. Haaretz haberinde, Arzani’nin tapınaktaki statükoyu değiştirmeye katkısından dolayı bu atamanın endişeler yarattığı belirtildi. Bu tür değişimlerin, Müslüman ibadete gelenlerle güvenlik güçleri arasında çatışmalara yol açması da dikkat çekti.

Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınlarda Rekor Seviyede Artış

2024 yılında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi radikallerinin sayısında artış görüldü. Kanal 7 televizyonunun haberine göre, bu yıl 48.144 kişiyle rekor bir seviyeye ulaşıldı. Önümüzdeki aylarda, dini bayramlar dolayısıyla bu sayı daha da artması bekleniyor.

Uluslararası Tepkiler

Mescid-i Aksa, Ürdün İslami Vakıflar İdaresi tarafından yönetilmektedir. 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasına göre, Müslümanların ibadet hakkı gözetilirken, Yahudilerin bu alanda yalnızca ziyaretçi statüsünde bulunabileceği belirtiliyor. Ancak, fanatik Yahudilerin polis korumasında Aksa’ya düzenlediği baskınlar sıkça gündeme gelmekte.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa’da tarihi statükonun korunduğunu savunurken, ultra Ortodoks Yahudi din adamları, Yahudilerin bu mekâna girmesinin dinen yasak olduğunu dile getiriyor.