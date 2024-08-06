Yahya Sinvar: Hamas'ın Yeni Lideri

Hamas, 31 Temmuz 2023 tarihinde İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar'ı Siyasi Büro Başkanlığı'na atadı. Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Eğitim ve Erken Yaşam

Sinvar, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen Aşkelon topraklarından gelmektedir. Yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı. İlk defa 1982 yılında tutuklanan Sinvar, 1985'te gizli bir örgüt kurmak suçuyla ikinci kez hapsedildi.

Hapis Yılları ve Siyasi Kariyeri

1988’de tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Sinvar, toplamda 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. 2011'deki esir takası anlaşması sonrası Hamas’ın siyasi bürosuna katıldı. 2017'de ise Heniyye'nin yerine Gazze Siyasi Büro Başkanlığı görevine getirildi.

Askeri Kanat ve Güvenlik Rolü

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinen Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik görevlerini yürüten Mecd Gücü'nün de kurucusudur. Sinvar, adını çok fazla duyurmasa da Hamas’ın güvenlik alanındaki sorumluluğunun altındadır.

Uluslararası İlişkiler

Son olarak, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olan Sinvar, Karim Khan tarafından bu yıl bir videoda, Uluslararası Adalet Divanı'ndan tutuklama talebiyle gündeme getirildi. İsrail ise Sinvar’ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusudur" olarak göstermektedir.