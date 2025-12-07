Yahyalı Ağcaşar Barajı'na 1.200 Fidan Dikildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına ilçelerde de devam ediyor. Bu kapsamda Yahyalı Ağcaşar Barajı mesire alanında yaklaşık 1.200 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe kimler katıldı?

Yahyalı Ağcaşar Barajı yanındaki mesire alanında düzenlenen fidan dikimine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Program, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamalar ve vurgular

Esat Öztürk, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek “Ağaçlandırma sahamızdayız. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza, Park Bahçeler Daire Başkanımıza, ekibine ve ekibimize gönülden teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Öztürk, yaklaşık bin 200 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Ağaçlandırma bir gün değil, 365 gün olmalı hem sevgisi hem de dikimle ilgili çabalar, gayretler. Burası Yahyalı’mızın en güzel mesire alanlarından bir yer. Ağcaşar barajımıza nazır bir yer. Ağaçlandırma çalışması yakışacak. Ben bir kez daha emek ve gayretlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Soğuk havaya rağmen büyük bir gayretle görev yapan belediye personeli, Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Yahyalı'da değil hemen her ilçede bu tür yeşillendirme çalışmalarını hızla sürdürdüğünü vurguladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise herkesi fidan dikmeye davet ederek “Fidan dikmek için geldik. Doğamızı yeşillendirmek için, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayabilmek için geldik. Hepinizi fidan dikmeye davet ediyoruz. Daha yeşil, daha sağlıklı hayat için yeşilliğe ihtiyacımız var. Yeşil bir vatan için fidan dikmeye devam. Bir fidan yeşilliktir oksijendir” ifadelerini kullandı.

