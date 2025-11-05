Yahyalı Ailem Derneği kuruldu: Boşanma sürecindeki çiftlere destek

Yahyalı Ailem Derneği kuruldu. Belediye, Kaymakamlık, Adliye, psikolog ve avukatlarla iş birliğiyle boşanma sürecindeki çiftlere destek veriliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:58
Toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve aile birliğini koruma hedefi

Yahyalı Ailem Derneği, aile birliğini korumak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kuruldu. Dernek, boşanma sürecindeki çiftlere destek olmayı hedefleyerek Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Adliyesi, psikologlar, avukatlar ve akil insanlar ile iş birliği içinde çalışmalar yürütüyor.

Dernek bünyesinde psikolog, avukat, ilahiyatçı, okul müdürleri, emekli eğitimciler ve muhtarların yer aldığı bir ekip, ailelerle birebir görüşmeler yaparak sorunların çözümüne ve evliliklerin sürdürülmesine yönelik ara çözümler üretiyor. Yapılan görüşmelerde amaç, sorunları mahkemeye taşımadan önce çözmek ve ailelerin huzurunu korumak olarak belirtildi.

Yahyalı Ailem Derneği Başkanı Sadık Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin çalışmaları ve destekleri için Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürkü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk, aile kurumunun toplumun temeli olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Yahyalı Ailem Derneği’ne, yönetimine ve Başkan Sadık Sarıkaya’ya teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmayı kamuoyuyla paylaşırsak, ailevi sıkıntılar yaşayan dostlarımız için örnek bir adım olur. Derneğimiz, ailelerin küçük problemlerini mahkemeye taşımadan önce çözmek için kuruldu. Psikolog, avukat, ilahiyatçı, okul müdürleri, emekli eğitimciler ve muhtarlarımızın yer aldığı bu oluşum, ailelerin sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyor. Kaymakamlığımızın, Adliyemizin, Belediyemizin ve derneğimizin iş birliğiyle ayrılma aşamasındaki birkaç çiftimizin yeniden bir araya gelmesine vesile olduk. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyemiz olarak derneğin yer tahsisini de gerçekleştirdik. Ailelerin huzuru, çocukların mutluluğu ve toplumun geleceği için bu tür çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Aileleri dağılmadan önce dinlemek, çözüm aramak hepimizin görevi. Unutmamalıyız ki ayrılıklar sadece eşleri değil, çocukları da derinden etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan etmesi de bu konunun önemini vurguluyor. Valimize, Kaymakamımıza ve Yahyalı Ailem Derneği’ne teşekkür ediyorum. Ailelerimizden de ricam; bir karar vermeden önce mutlaka derneğimizle görüşsünler."

Yahyalı Ailem Derneği çalışmalarına toplumun farklı kesimleriyle iş birliğini sürdürerek devam edecek ve ailelerin çözüm odaklı destek mekanizması sağlamayı hedefliyor.

