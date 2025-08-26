Yalçın: 8. Dönem Toplu Sözleşmede 'Memura Yoksulluğu Kabul Etmeyiz'

Memur-Sen'den Hazine Önünde Eylem: Yalçın "Memura Yoksulluğu Kabul Etmeyiz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının korunacağına dair kararlılıklarını vurguladı.

Yalçın, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği dördüncü toplantı öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Katılımcılar ve sendika başkanları, "Grev hakkı gelsin, sendikal haklar tam verilsin", "Gelirde adalet sağlansın, vergi adil alınsın", "Masanın iradesi tanınsın, toplu sözleşmeden tasarruf yapılmasın", "Kira yardımı verilsin, geçim derdi bitirilsin", "Emekçiyi yok saymayın, hakkımızı verin" yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca "Memuruz, haklıyız, kazanacağız", "Memuruz, haklıyız, susmayacağız", "Hak, emek, adalet" gibi sloganlar atıldı.

Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına memurun ve emeklinin ezdirilmesinedir. Sesimize kulak verin, adaleti sağlayın, aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın ahını almayın. Bugün sadece kamu görevlilerinin değil, 85 milyonun gözü üzerinizde. Memurun yüzünü güldürmek de başını öne eğdirip, kaşını çattırmak da sizin elinizde." sözlerini aktardı.

Yalçın, süreçte sadece haklı olmanın yetmeyeceğini, hakların fiilen kazanılması gerektiğini belirterek, "Biz, memura ve memur emeklisine reva görülen bu tabloya razı değiliz. Asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz." dedi ve eylem, Yalçın'ın açıklamasının ardından sona erdi.

