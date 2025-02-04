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Yalçın, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:35
Yalçın, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yalçın, Anadolu Ajansı'nın Önemli Etkinliğine Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın önemini vurgulayan ve medya dünyasında dikkat çeken bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın yıl boyunca çektiği etkileyici fotoğrafların değerlendirildiği bir platform sunuyor. Yalçın'ın katılımı, bu tür organizasyonların ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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