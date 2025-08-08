DOLAR
Yalçın: CHP'nin İç Kavgaları Türkiye'yi Etkilemesin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Çankırı'da CHP'yi eleştirerek, kendi iç kavgalarını dışarıya yansıttıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:07
Yalçın, Çankırı’da CHP’ye Sert Eleştirilerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Çankırı’da gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) iç sorunlarını Türkiye’nin meseleleriymiş gibi sunduğunu vurguladı. "Karşımızda acınası halde bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz. Kendi iç kavgalarını Türkiye'nin kavgalarıymış gibi sunmaya çalışan bir siyasi akılsızlık halinden bahsediyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı

Yalçın, konuşmasını Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliklerin AK Parti’nin vatandaş ile iç içe olmasının en bariz göstergesi olduğunu ifade etti. "Biz sadece seçim tarihlerinde sokağa çıkan bir siyasi parti değiliz. 24 yıllık partiyiz ve 23 yılını iktidarda geçirdik. Bu süreçte, sokaktan ve halkımızın dertlerinden bir kere bile ayrılmadık" dedi.

Yeni Bir Yüzyıla Kanat Açma Vizyonu

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yepyeni bir yüzyıla kanat açtığını belirterek, "AK Parti, imkansız denilen her şeyi başardı. 'Hayaldi gerçek oldu' sloganını insanlara benimsettik. Türkiye Yüzyılı kavramı sadece bir seçim sloganı değil, daha adil bir dünya için tüm Türkiye'nin dünya sahnesine çıkma vizyonunu içeriyor" şeklinde konuştu.

CHP Hakkında Sert Çıkışlar

Konuşmasına devam eden Yalçın, CHP’yi eleştirerek, "Bu ülkeye faydalı bir çivisi dahi olmayan bir siyasi parti var karşımızda. Türkiye’nin ekonomik ve dış politikalarına dair alternatif herhangi bir vizyon sunmadan, sadece basında çıkan haberleri eğip bükerek skandallar üretmeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti’nin Vizyonu ve Hedefleri

Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye’yi bu zihniyete asla teslim etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ardında, adım adım çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda Önemli Anlar

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da konuşma yaptı. Diğer partilerden AK Parti’ye katılanlara rozetlerinin takıldığı etkinlik sonrasında, çevre illerden gelen milletvekilleri Çankırı’nın ilçelerine hareket etti.

