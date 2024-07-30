Yalçın'dan Akçakoca'daki Haşema Krizine Tepki: İnsan Hakları İhlali

Yalçın, Akçakoca'daki İhlale Tepki Gösterdi

Hasan Basri Yalçın, AK Parti'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan bir olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir kadın, haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmanın engellendiğini bildirerek, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

Toplumda Dışlayıcılığa Dikkat Çekti

Yalçın, bu tür davranışların toplumda sık sık karşılaşılan bir durum olmadığını belirtirken, "Görmeye alışkın olmadığımız bir manzara değil. Bazı gruplar, başkalarının kıyafetlerine saygı duymayı hala öğrenememiş durumda" dedi.

İnsan Hakları Üzerine Vurgular

Yalçın, kılık kıyafetleri üzerinden insanlara müdahale edilmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti. "Bireyin haşemayla havuza girmesi hakaretamiz bir şekilde engelleniyorsa, bu açık bir insan hakları ihlalidir" dedi. Ayrıca, toplumun bazı kesimlerinin bu yeni siyasi ve toplumsal gerçekliklere ayak uyduramadığını vurguladı.

Devletin Rolü ve Toplumsal Bilinç

Devletin anayasası ve hukuku ile bu tür hakların korunduğunu belirten Yalçın, toplumda bu tür durumların önüne geçmek için bilinçlenme çalışmalarının şart olduğunu söyledi. "İnsanların birbirlerine saygıyla yaklaşmalarını bekliyoruz" diyerek, bu olaya karşı olan duyarsızlıklara dikkat çekti.

Son olarak, bu tür bir ayrımcılığa uğrayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, bu davranışları sergileyenleri kınadı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.