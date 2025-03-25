Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamu görevlilerine yapılacak zammın tüm ünvanları kapsamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:03
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz

Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" çerçevesinde, bazı kamu görevlilerine yapılması planlanan maaş artışının tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

Zam Talepleri Genişletilsin

Yalçın, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan ilgili kanun teklifine dair yazılı bir açıklama yaptı. Bu düzenlemenin yalnızca belirli ünvanlarla sınırlı olmaktan çıkarılmasını ve kamu görevlilerinin geneline hitap edecek şekilde bir zam gerçekleştirilmesini talep etti.

7. Dönem Toplu Sözleşme masasında çok sayıda ünvan adına teklifler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu önerilere olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Hakkaniyetli Bir Artış Gerekiyor

Yalçın, kanun teklifiyle ilgili olarak, zammın sosyal taraflara danışılmadan yapılmasını doğru bulmadığını vurguladı. "Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisindeki tüm ünvanlar görülsün, kademeli ve hakkaniyetli olarak kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın istiyoruz." diyerek taleplerini dile getirdi.

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