Yalçın: Önümüzdeki Yüzyıl Türkiye'ye Ait Olacak

Yalçın: Türkiye'nin Geleceği Santimiyle Planlı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tokat'ta ‘Türkiye Buluşmaları’ programında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, önümüzdeki yüzyılın Türkiye’ye ait olacağını belirterek, muhalefet partilerinin bu hedefe yönelik somut bir plan sunamadığını vurguladı.

Seçim Süreçleri ve Toplumla İletişim

Son dönemde yaşanan yoğun seçim süreçlerine değinen Yalçın, AK Parti'nin bu süreçlerde hem yüksek hem de daha düşük başarılar elde ettiğini ifade etti. 'Her zaman seçim öncesi ve sonrası toplumumuzla bir araya geliriz' diyen Yalçın, partisinin eksiklikleri giderme ve iyi uygulamaları geliştirme konusundaki kararlılığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

'Türkiye Yüzyılı' kavramının, Türkiye'yi dünya siyasetinde etkili aktörlerden biri haline getirme hedefi olduğunu belirten Yalçın, muhalefetten beklenen görüş ve önerilerin yokluğuna dikkat çekti. Yalçın, şöyle devam etti: 'Muhalefet, sadece kendi aralarındaki koltuk kavgalarıyla meşguldür. Vatandaşın meseleleriyle ilgili tek bir somut adım atanlara rastladınız mı? Hayır.'

Terörle Mücadele ve Muhalefetin Tavrı

Yalçın, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve askerlerin yurtdışındaki görevlerini hatırlatarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki olumsuz tutumunu eleştirdi. 'CHP, HDP ile kol kola girerek güvenliği sağlayacak olan askerlerimize destek vermiyor' şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ve AK Parti milletvekilleri de katıldı.