Yalçın: TBMM 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Katkı Veriyor

Yalçın'ın açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Yalçın, terörle mücadelede gelinen aşamayı değerlendirerek TBMM'nin bu sürece önemli katkı verdiğini vurguladı.

"Son derece başarılı bir süreç, son günlerde hızla yürütülüyor. TBMM de bu terörle mücadeleye, 'Terörsüz Türkiye' sürecine elinden gelen katkıyı veriyor."

Yalçın, ağustos aylarının Türk tarihinde izleri silinmez etkiler bıraktığını hatırlatarak AK Parti'nin kuruluş tarihine dikkat çekti. AK Parti'nin 14 Ağustos 2002'de kurulduğunu anımsatan Yalçın, partinin 24 yıllık sürede icraatları ve yaygınlaştırdığı özgürlük-demokrasi atmosferiyle Türkiye tarihinde önemli bir devrim yarattığını belirtti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı inisiyatifle Türkiye Yüzyılı'nın ortaya çıktığını ifade ederek, terörle mücadelenin uzun yıllara yayıldığını söyledi: "Biliyorsunuz bu ülkede biz 40 yılı aşkın bir süredir, neredeyse yarım yüzyıldır terörle mücadele veriyoruz. Kanımızla, canımızla mücadele verdik. Önemli ekonomik kayıplara uğradık. Asla yılmadık, teröre karşı asla Türkiye'yi en zor zamanlarında bile teslim etmedik. Şimdi terörle mücadelenin en başarılı dönemlerinden birisini yaşıyoruz."

Yalçın ayrıca, gelecek döneme ilişkin beklentisini şu sözlerle aktardı: "İnşallah, önümüzdeki dönemde Türkiye artık gelişmiş ülkeler gibi terörle anılmayan, vatandaşlarının terör endişesi olmadan yaşayabildikleri bir ülke konumuna çok kısa süre içerisinde kavuşacaktır. Bunu sağladığımızda, Türkiye'yi son prangasından da kurtardığımızda Türkiye, sadece Türkiye için değerli olmaktan çıkıp, tüm dünya için değerli olan bir ülke konumuna gelecektir."

Diğer konuşmacılar ve değerlendirmeler

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türk milletinin asıl gücünün birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Dönmez, geçmişte işgalcilere karşı omuz omuza duran milletin, teröre karşı da aynı kararlılıkla durduğunu belirterek, "Çok şükür, yıllarca bu milleti yaralayan, ocaklara ateş düşüren PKK, artık silah bırakmak zorunda kalmıştır. Türkiye terörle anılan değil güven, istikrar ve kalkınmayla anılan bir ülke olmuştur." diye konuştu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise Gazze ve Filistin konusuna değinerek, "Vicdanını kaybetmiş küresel sistemin karşısında biz duracağız. Tarih boyunca hiçbir zulme boyun eğmemiş, hiçbir feryada sessiz kalmamış bir milletin evlatları olarak bugün de mazlumun yanındayız. Susmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, muhalefeti eleştirerek milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine koltuk kavgalarıyla meşgul olduklarını söyledi. Hatipoğlu, muhafazakar eleştirisini, "Bir gün söylediklerini, ertesi gün inkar ediyorlar. Söyledikleri 10 şeyden 9'u yalan, 1 tanesi de şaibeli. Tutarsız, vizyonsuz, milletin derdinden uzak siyaset anlayışı ile ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Buradan açık konuşayım, kimse CHP'li belediyelerden AK Parti standartlarında bir hizmet beklemesin. Bizim belediyeciliğimiz, planı olan, vizyonu olan, bütçe disiplini, şeffaflığı, ehliyeti olan bir belediyeciliktir." sözleriyle sürdürdü.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise partiyi "milletin içinden doğmuş, milletin özlemlerini siyaset sahnesine taşımış bir medeniyet ve hizmet hareketi" olarak nitelendirdi.

Toplantıya, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ve teşkilat mensupları da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin, Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (sol5), TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan (sol6), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sol3) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sol7) katıldı.