Yale'den FIDF'ye 1 Milyon Dolar Bağış: Öğrenci Koalisyonu 'Soykırıma Ortak' İddiası

Yale Vakfı Adalet Koalisyonu İddiası

ABD merkezli öğrenci koalisyonu Yale Endowment Justice Coalition, Yale Üniversitesinin İsrail ordusunu destekleyen Friends of the IDF (FIDF) oluşumuna 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı. İddia, koalisyonun Instagram duyurusunda yer aldı.

Belgeler ve İnceleme

Koalisyon, üniversitenin bağışçı tavsiyeli fon programına ilişkin hibeleri içeren "2024 IRS Form 990 Ek I" belgelerini incelediğini bildirdi. İnceleme sonucunda Yale'in FIDF'ye 1 milyon dolar bağış yaptığı tespit edildi.

Bağışın Hedefi ve Koalisyonun Değerlendirmesi

Açıklamada FIDF, İsrail'in Gazze'de "sadece asker" toplamaya yardımcı olarak "soykırım gerçekleştirmesi için" destek sağladığı iddiasıyla tanımlandı. Koalisyon, bu bağlamda üniversitenin "açıkça soykırıma ortak edildiğini" savundu.

Bağış Süreci ve Üniversitenin Rolü

Yale'in bağış mekanizmasıyla ilgili açıklamada, "Yale bağışın yasal kontrolünü ele alıyor, üniversitenin bağış fonuna yatırıyor ve bağışları her yıl nitelikli hayır kurumlarına dağıtıyor." ifadesi kullanıldı. Metinde bağışçıların alıcıları önerebildiği, ancak nihai onayın üniversiteye ait olduğu vurgulandı. Ayrıca bağışların üniversitenin yatırım fonları aracılığıyla kolaylaştırıldığı belirtildi.

Gazze'deki Saldırılar ve Kayıplar

Metinde ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkilerine dair sayısal veriler de yer aldı: İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi yaralandı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı saldırıların yeniden başladığı; 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı. Ayrıca Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınanlar nedeniyle ölü sayısının 2 bin 514, yaralı sayısının ise 18 bin 431 olduğu kaydedildi.

Koalisyonun Amacı

Connecticut'taki üniversitede öğrencilerin öncülük ettiği Yale Endowment Justice Coalition, üniversitede etik yatırım ve finansal şeffaflığı savunuyor ve bu bağlamda yapılan bağışı eleştiriyor.