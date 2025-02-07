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Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Artışı Sürüyor

Enstitü Sosyal'in araştırması, Türkiye'de tek kişilik hanehalklarının artışını ve etkilerini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:35
Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Artışı Sürüyor

Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Artışı

Enstitü Sosyal, yaptığı çarpıcı araştırma ile Türkiye'de tek kişilik yaşamın yükselişini ortaya koydu. Araştırma, bireysel yaşam tarzlarının değişimi ile birlikte sosyal, ekonomik ve demografik dönüşümlerin yaşandığını vurguluyor.

Çarpıcı Bulgular

"Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili" başlıklı raporda, giderek artan tek kişilik hanehalklarının sosyoekonomik durumu ve yaşam koşulları detaylı bir şekilde ele alındı. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, toplumsal dayanıklılığı zedeleyen konuları öncelikli olarak değerlendirdiklerini ifade etti ve verilerin TÜİK'ten temin edildiğini belirtti.

Artış Oranı ve Etkileri

Armağan, Türkiye'deki tek kişilik hane sayısının son 10 yılda yüzde 13'ten yüzde 19'a çıktığını dile getirerek, bunun toplumsal varoluş üzerinde tehdit oluşturduğunu aktardı. Daha fazla dikkat gösterilmesi gereken bu durum için öneriler geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Araştırmanın, yeni neslin yalnızlık tercihinin sebeplerini derinlemesine inceleyerek, toplumsal kırılganlıkları tespit etmeyi amaçladığını belirtti.

Gençlerin Yalnız Yaşam Tercihleri

Gençlerin yalnız ve tek yaşamı tercih ettiklerini söyleyen Armağan, aynı zamanda evli olup ayrı yaşayan eşlerin oranında da dikkat çeken bir artış gözlemlendiğini ifade etti.

Aile Yılı ve Yeni Nesil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Armağan, bu bağlamda yalnız kalma tercihlerinin sebeplerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Gözlemler

Enstitü Sosyal Toplum Araştırmacısı Nursen Tekgöz, tek kişilik hanehalkları konusunda ABD ve Batı'daki artışın, araştırmaya ciddi bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Tekgöz, ABD'de tek kişilik hanehalklarının 1940'tan 2013'e kadar yaklaşık 4 katına çıktığını vurguladı.

Dinamikler ve Bireyselleşme

Araştırma sonuçları, geç evlilik ve boşanma oranlarındaki artışın, bireyselliğin tercih edilmesi ve aile bağlarının zedelenmesi gibi dinamiklerle yalnız yaşama oranlarını artırdığını ortaya koyuyor. Tekgöz, bireyselleşmenin modern toplumlarda önemli bir sorun haline geldiğini sözlerine ekledi.

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Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Artışı Sürüyor
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