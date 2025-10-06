Yalova Altınova'da Eşi Tarafından Tabancayla Vurulan Kadın Öldü

Olayın Detayları

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, Özgür A., belinden çıkardığı tabancayla eşine, Belgin A. (39)'ya ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na gönderildi.

Soruşturma ve Zanlının Aranması

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, yaşamını yitirdi.