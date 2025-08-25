Yalova Çınarcık'ta Silahlı Tartışma: Zanlı M.E.T Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde silahlı tartışma iddiası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde yaşanan tartışmanın ardından Çağatay A. (37) ile ilgili olarak zanlı M.E.T. (24) gözaltına alındı. Olayda, zanlının silahla öldürdüğü iddiasıyla hareket edildi.

Olayın seyri

İddiaya göre, çıkan tartışma sonrasında zanlı M.E.T. tarafından silah kullanıldı ve söz konusu kişi Çağatay A. hakkında ölüm iddiası ortaya atıldı. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.E.T. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe zanlı tutuklandı.