DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Yalova Çınarcık'ta Silahlı Tartışma: Zanlı M.E.T Tutuklandı

Çınarcık'ta tartıştığı Çağatay A.'yı silahla öldürmekle suçlanan M.E.T. emniyetten adliyeye sevk edilip hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:49
Yalova Çınarcık'ta Silahlı Tartışma: Zanlı M.E.T Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde silahlı tartışma iddiası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde yaşanan tartışmanın ardından Çağatay A. (37) ile ilgili olarak zanlı M.E.T. (24) gözaltına alındı. Olayda, zanlının silahla öldürdüğü iddiasıyla hareket edildi.

Olayın seyri

İddiaya göre, çıkan tartışma sonrasında zanlı M.E.T. tarafından silah kullanıldı ve söz konusu kişi Çağatay A. hakkında ölüm iddiası ortaya atıldı. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.E.T. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
6
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
7
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan