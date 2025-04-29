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Yalova'da 104 Yıl Önce Katledilen 830 Kişi Anıldı

Yalova'nın Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de yaşanan soykırımda katledilen 830 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:42
Yalova'da 104 Yıl Önce Katledilen 830 Kişi Anıldı

Yalova'da Tarih Yeniden Anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, düzenlenen bir törenle anıldı.

Törenin Detayları

Tören, Kocadere İlkokulu önünden başlayarak, Kocadere Şehitlik Anıtı'na kadar gerçekleşen bir yürüyüşle başladı. Yalova'nın Valisi Hülya Kaya ve protokol üyeleri, anıta karanfil bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua okundu.

Unutulmayan Acılar

Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, konuşmalarında yaşanan soykırımı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Nisan 1921'de Kocadere köyünde eşi benzeri görülmemiş bir vahşet yaşandı. Silahsız, savunmasız çoğu kadın ve çocuk olan vatandaşlarımız, inanılmaz bir canilikle katledildi." dedi.

Sözde Direnişin Ardındaki Soykırım

Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol ise, o yıllarda Milli Mücadele için mücadele edenlerin cephelere gittiğini, bu nedenle köylerde yalnızca kadın, çocuk ve yaşlıların kaldığını hatırlattı. Varol, burada yaşananların bir cephe savaşı değil, masum insanlara yönelik insanlık dışı bir vahşet olduğuna dikkat çekerek, "Bu bir soykırımdır." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Anlamlı Performans

Konuşmaların ardından, tören programı öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirler okuması, köy meydanında Mehter Takımı'nın konseri ve davetlilere yapılan ikramlarla son buldu.

Vali'den Gazilere Ziyaret

Program öncesinde, köyde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Köksal'ı evinde ziyaret eden Vali Kaya, ailesiyle de sohbet etti.

Katılımcılar

Anma törenine Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve...

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı. Program öncesinde köyde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Köksal'ı (sağ 2) evinde ziyaret eden Vali Hülya Kaya (sol 3), aile üyeleriyle sohbet etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve...

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı. Program öncesinde köyde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Köksal'ı (sağ 2) evinde ziyaret eden Vali Hülya Kaya (sol 3), aile üyeleriyle sohbet etti.

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