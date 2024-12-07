Yalova'da 20 Bin 800 Lira Sahte Para ile Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Sahte Para Operasyonu

Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen bir jandarma operasyonu, 20 bin 800 lira sahte parayla yakalanan dört şüpheliyi gündeme taşıdı. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, H.U, A.A. ve E.Ş., Kaytazdere beldesindeki bir petrol istasyonunda sahte 200 lira ile akaryakıt satın alırken yakalandı.

Sahte Para ile Yaklaşımlar

Şüphelilerin sahte ödemesi sırasında durumun fark edilmesi üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon sonrası E.Ş. ve S.E. isimli zanlılar gözaltına alındı. İlgili araştırmalar devam ederken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 104 adet sahte 200 lira banknot ele geçirildi.

Adliye Süreci ve Tutuklama

Adli sürecin ardından, jandarma işlemleri tamamlanan E.Ş. ve S.E. mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar, Yalova'daki sahte para operasyonuyla ilgili soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 bin 800 lira sahte para ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 bin 800 lira sahte para ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.