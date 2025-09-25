Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Yalova'da Ekim ayında başlayacak 3 ihale yayımlandı: köy oyun parkları, 18'inci Ana Üs için yedek parça ve hastaneler için 2026 medikal gaz tedariki.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:13
Yalova'da 3 Ayrı İhale ve Ayrıntıları

Yalova'da Ekim ayında başlayacak üç önemli ihale yayımlandı. Yerel yönetim, askeri komutanlık ve sağlık müdürlüğünün ilan ettiği projeler; köy çocuklarından hastane altyapısına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Yalova Park İhalesi

Yalova İl Özel İdaresi kırsal kalkınma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla, Yalova İli Muhtelif Köylerinde Çocuk Oyun Parkı Bakım, Onarım Ve Yapım İşi başlıklı bir ihale açtı. Proje, mevcut oyun parklarının kapsamlı bakım ve onarımını yapmayı, parkı olmayan köylere modern ve güvenli yeni oyun alanları kurmayı amaçlıyor.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yürütülecek ihalede teklifler 30 Eylül 2025 Salı saat 14:30'a kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınacak. İhaleyi kazanan firma, sözleşme sonrası 7 gün içinde yer teslimi alacak ve çalışmayı 60 takvim günü içinde tamamlayarak çocukların hizmetine sunacak.

Yalova Hava Meydan Komutanlığı Yedek Parça İhalesi

18'inci Ana Üs Komutanlığı, operasyonel kapasite ve lojistik altyapıyı güçlendirmek için 6 (Altı) Kısım Araç Yedek Parça ve Sarf Malzeme alımı için ihale düzenliyor. İhale, 2 Ekim 2025 Perşembe saat 10:00'da 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

İhaleyi kazanan yüklenici, sözleşmeyi imzaladığı günü takip eden 15 takvim günü içinde tüm malzemeleri tek seferde Yalova Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı deposuna teslim etmekle yükümlü olacak.

Yalova'da Hastanelere Medikal Gaz Alımı İhalesi

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ek hizmet binalarının 2026 yılı sonuna kadar olan medikal gaz ihtiyacını karşılamak üzere 5 Kalem Medikal Gaz Alımı ihalesi açtı. İhale kapsamında 350.000 kg sıvılaştırılmış oksijen başta olmak üzere azot, karbondioksit ve azot protoksit gibi kritik gazların tedariki planlanıyor.

İhaleyi kazanan firma, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar hastanelerin talepleri doğrultusunda gazları periyodik olarak tanklara veya tüplere dolduracak.

Yalova'yı ilgilendiren bu üç ihalenin takvimleri ve gereklilikleri kamuoyuyla paylaşıldı; ilgilenen firmalar EKAP ve ilgili kurum duyurularını takip edebilir.

