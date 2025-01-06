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Yalova'da 3 Milyon 360 Bin Makaron Ele Geçirildi

Yalova'da durdurulan kamyonda 3 milyon 360 bin makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:03
Yalova'da 3 Milyon 360 Bin Makaron Ele Geçirildi

Yalova'da Kaçakçılık Operasyonu

Yalova'da gerçekleştirilen kaçakçılık denetiminde, 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. yönetimindeki kamyonu durdurarak inceleme yaptı.

Olayın Detayları

Kapalı kamyonda yapılan aramalarda, koliler halinde kıyılmış tütünle doldurulmuş makaronlar bulundu. Elde edilen bu önemli bulgu, yetkililerin kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sürücü Gözaltında

Olay sonrasında kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü...

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü...

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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