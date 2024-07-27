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Yalova'da 67 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Hükümlü Yakalandı

Yalova'da 29 suç kaydı bulunan kadın, polisin operasyonuyla yakalanarak adli işlem için mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:42
Yalova'da 67 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Hükümlü Yakalandı

Yalova'da Önemli Bir Tutuklama Gerçekleşti

Yalova'da düzenlenen başarılı bir polis operasyonunda, 29 farklı suçtan aranan ve toplamda 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U isimli kadın hükümlü yakalandı.

Hırsızlık Olayları Üzerine Çalışmalar Başlatıldı

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hareket ederek, 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı bir ev ile ilgili soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda şüpheli Y.U operasyonla gözaltına alındı.

Geniş Kapsamlı Suç Kayıtları

Yapılan araştırmalarda, Y.U'nun İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Üzerinde 29 ayrı suç kaydı bulunan Y.U.'nun 67 yıl hapis cezası olduğu da tespit edildi.

Polis, Y.U üzerindeki işlemleri tamamladıktan sonra, onu adli mercilere sevk edecek.

Yalova'da 29 farklı suçtan aranan ve 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü...

Yalova'da 29 farklı suçtan aranan ve 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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