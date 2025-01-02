Yalova'da 7 Yıl Önceki Çocuk Cinayetinde Katil Zanlısına Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Yalova'da Çocuk Cinayetinde Yeni Gelişmeler

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın bir arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırlanan iddianamede Serpil B. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olayın Ayrıntıları

3 Haziran 2018 tarihinde Akköy köyünde gerçekleşen olayda, Kerem Karakaya, arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuştu. Yürütülen soruşturma neticesinde, olayda tüfeği ateşleyen F.B. adlı çocuğun, 12 yaşından küçük olması nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmadığına karar verildi. Olayın ardından Serpil B. hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla dava açıldı.

Deneme Atışları ve Delil İncelemeleri

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, olayda kullanılan av tüfeğinin özellikleri ve işlevi hakkında detaylı raporlar hazırlandı. Bu raporlar, 12 yaşındaki bir çocuğun tüfeği kurma ve ateş etme eyleminin oldukça zor olduğunu kanıtladı.

Çelişkili İfadeler ve Savcılığın Talebi

İddianamede, F.B. ve annesi Serpil B.'nin olay anındaki ifadelerinde çelişkiler bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, av fişek kartuşlarının el yardımıyla çıkartılması gerektiği ve bu durumun Kerem'in arkadaşının tüfeği kullanmasının zorluğunu ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Savcılık, Serpil B.'nin eyleminin kasten öldürme kapsamında değerlendirildiği ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Aile Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Kerem Karakaya'nın ailesi, başta annesi Rahime Karakaya olmak üzere, çocuğunun katilinin cezalandırılmasını talep ediyor. Oğlunun mezarına her gün gittiğini belirten Karakaya, “Çocuğumun gerçek katilinin ortaya çıkmasını bekliyordum. Çocuk masumdu ve katil cezasını çekmeli.” dedi. Ayrıca, olayın güvenlik kamera görüntüleri de davanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Özetle

Küçük Kerem Karakaya'nın öldürülmesi davasında, anne Serpil B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi, adalet arayışında yeni bir adım oldu. Gavur Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, mahkemeye taşınarak terazinin kazan tarafını belirleyecek.

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, arkadaşının annesi hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Maktul Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya, avukatları Şermin Tankut ile Ekin Elçin Tankut'un ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun öldürüldüğü 2018 yılından beri, vicdan azabı çektiğini belirtti.

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, arkadaşının annesi hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Maktul Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya, avukatları Şermin Tankut ile Ekin Elçin Tankut'un ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun öldürüldüğü 2018 yılından beri, vicdan azabı çektiğini belirtti.