Yalova'da 70 Litre Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Yalova'da Kaçak Alkol Operasyonu

Yalova’da gerçekleştirilen bir operasyonda 70 litre sahte alkol ele geçirildi. Yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak alkol üretimi yapan üç şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol üretimi yapan şahısları tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen dört adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Düzenlenen operasyonda 70 litre sahte alkolün yanı sıra, 5 alkol kazanı, bir karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bu durum, kaçak alkol üretiminin boyutlarını gözler önüne serdi.

Gözaltı ve Süreç

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin isimleri Ş.S, C.B. ve M.S. olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.