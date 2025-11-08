Yalova'da 86 Yaşındaki Kadın Beton Mikserinin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Yalova Cengiz Koçal Caddesi'nde 86 yaşındaki S.Ö., 16 BBC plakalı beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:34
Olayın Detayları

Yalova'da, Cengiz Koçal Caddesi pazaryeri ışıklarında meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki S.Ö., araçlar için yeşil ışığın yanmasıyla hareketlenen 16 BBC plakalı beton mikseri tarafından altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kazanın, beton mikserini kullanan Y.D. (28) idaresindeki aracın hareketlenmesi esnasında gerçekleştiği, yaşlı kadının sürücünün kör noktasında kaldığı bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

