Yalova'da 9,7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yalova'da bir evin bahçesinde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:06
Yalova'da 9,7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli, C.Ö. ve A.Ö., olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, il genelinde uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahısların tespiti amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu bağlamda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda, narkotik dedektör köpeği 'Zeytin' ile bir evin bahçesinde saklanmış halde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun ardından, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Toplum Güvenliği İçin Önemli Bir Başarı

Yalova Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonlarla uyuşturucu madde ile mücadelede kararlılığını sürdüreceklerini vurguladı.

Yalova'da bir evin bahçesinde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli...

Yalova'da bir evin bahçesinde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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