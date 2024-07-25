Yalova’da Beşinci Kattan Düşen Çocuk Kivi Asmalarının Desteğiyle Kurtuldu

Yalova'da Kivi Asmaları Hayat Kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, 8 yaşındaki M.A.K., bir binanın 5. katından düşerek ciddi bir zarar görmeden kurtuldu.

Kaza Anı ve Kurtuluş

Olay, Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. M.A.K., bina yanındaki kivi asmalarının üzerine düştü. Asmalar sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, kısa sürede bölgeye ulaşan Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Sağlık Durumu İyi

Çocuk, 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenelerde M.A.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, hem çocuk hem de ailesi için bir korku anı olarak kalırken, kivi asmalarının hayat kurtarıcı rolü ise dikkat çekti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın 5. katından düşen 8 yaşındaki çocuk, bina yanındaki kivi asmaları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.