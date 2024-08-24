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Yalova'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Yalova'da, boğulma tehlikesi geçiren bir genç, tersane işçisi Harun Kırmızı tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:50
Yalova'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Yalova'da Kahramanlık Hikayesi

Yalova'da, sahilde dinlenen tersane işçisi Harun Kırmızı, boğulma tehlikesi geçiren bir genci kurtararak büyük bir kahramanlık gösterdi.

Olayın Detayları

Altınova ilçesinde bir tersanede çalışan Harun Kırmızı (25), iş çıkışında arkadaşlarıyla Şiir Yolu mevkisinde oturuyordu. O esnada Akasya Plajı'nda bir gencin yardım çığlıklarını duyarak, anında giysilerini çıkarmadan suya atladı.

Kırmızı, cesaretle denize açıldı ve boğulmakta olan genci bulup onu kıyıya taşıdı. Kurtardığı genç, kıyıya çıktığında Harun'a teşekkür ederek oradan uzaklaştı.

İlk Kez Değil

Olayla ilgili gazetecilere konuşan Kırmızı, “Hiç düşünmeden suya atladım. Bir can kurtarmak insanı mutlu eder.” ifadelerini kullandı. Yüzme konusunda yetkin olduğunu belirten Kırmızı, daha önce İstanbul'da benzer bir durumda bir kişiyi kurtardığını anlattı.

Toplumun Teşekkürü

Harun Kırmızı'nın bu cesur davranışı, çevresindeki insanlar tarafından takdir edildi. Olay, seyreden diğer kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yalova'da mesaisinin ardından arkadaşlarıyla sahilde dinlenen tersane işçisi, denizde boğulma...

Yalova'da mesaisinin ardından arkadaşlarıyla sahilde dinlenen tersane işçisi, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı. Genci kurtaran Harun Kırmızı, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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