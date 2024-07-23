Yalova'da Boşanma Sürecindeki Kadına Bıçak Çeken Koca Yakalandı

Yalova'daki Bıçaklı Tehdit Olayı

Yalova'da, boşanma sürecinde olan bir kadın, kocası tarafından bıçakla tehdit edildi. Olayın gelişi, KADES uygulaması sayesinde polis ekiplerinin hızlı müdahalede bulunmasıyla sonuçlandı.

Olayın Detayları

Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde olay, G.D. isimli kadının, kocası A.R.D. ile karşılaşmasıyla başladı. Boşanma aşamasındaki kocası, kendisini ve durumu engellemeye çalışan kurum personelini tehdit ederek bıçakla saldırmaya kalkıştı.

Polisin Müdahalesi

Yardım çağı yapan G.D., KADES uygulaması sayesinde polis ekiplerine ulaşmayı başardı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan A.R.D.'ye "dur" ihtarında bulunsa da, tehditkar davranışlarına devam ettiği için bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından A.R.D., ambulans ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada ameliyata alındığı öğrenildi. Olay, kamuoyunda infial yarattı ve KADES uygulamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalova'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı tehdidine maruz kalan kadın, KADES'ten destek istediği polis ekiplerince kurtarıldı. Kadının çalıştığı Türk Telekom İl Müdürlüğünde bıçak çeken adama polis ekipleri müdahale etti.

Yalova'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı tehdidine maruz kalan kadın, KADES'ten destek istediği polis ekiplerince kurtarıldı. Kadının çalıştığı Türk Telekom İl Müdürlüğünde bıçak çeken adama polis ekipleri müdahale etti.