Yalova'da Çamura Saplanan Cipte Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da çamura saplanan bir cipte mahsur kalan 2 kişi, 6 saatlik kurtarma çalışması ile sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:37
Yalova'da Çamura Saplanan Cipte Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, çamura saplanan bir cipte mahsur kalan iki kişi, ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. M.A. (45) ve Ç.Ç. (43) isimli vatandaşlar, Gacık ile Laledere köyleri arasında çamurun içinde kalmıştı.

Yardım Çağrısının Ardından Ekipler Harekete Geçti

Mahsur kalan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Olayın duyulmasının ardından bölgeye jandarma ve Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 Saatlik Zorlu Kurtarma Operasyonu

Kurtarma ekipleri, tam 6 saat süren yoğun bir çalışma sonucunda, cipin mahsur kaldığı yerden çıkışını sağladı. Sağlık durumları iyi olan M.A. ve Ç.Ç., güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.

Olay, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sorunsuz bir şekilde sonuçlandı. Her iki vatandaşın da durumu iyi olduğu belirtildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi jandarma ve Çiftlikköy...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi jandarma ve Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerince 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi jandarma ve Çiftlikköy...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi jandarma ve Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerince 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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