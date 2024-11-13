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Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı: 38 Sanığa 936 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Yalova'da ücretsiz tatil vaadiyle dolandırıcılığa karışan 38 sanığa 936 yıl hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:13
Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı: 38 Sanığa 936 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Skandalı

Yalova'nın Termal ilçesinde, ücretsiz tatil vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 sanığa yönelik açılan davada istenen cezalar netlik kazandı.

Dolandırıcılık İddiaları ve Tutuklamalar

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, 10'u tutuklu 38 sanık hakkında "tacir veya şirket yöneticisi olarak dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" gibi suçlamaları içeriyor. 602 sayfalık iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mağdurların Durumu ve Para Hareketleri

İddianamede, sanıkların anketörler ve sosyal medya üzerinden ulaştıkları mağdurları "ücretsiz tatil kazandıkları" vaadiyle kandırarak devre mülk sattıkları belirtildi. Mağdurlar, devre mülkten yararlanmak istediklerinde çeşitli bahanelerle yeniden dolandırıldı. Ayrıca bazı sanıkların müşteri verileriyle paravan şirketler kurarak tekrar mağduriyet yarattıkları vurgulandı.

Suç Örgütünün Yapısı ve Rüşvet İddiaları

İddianamede, sanık Orhan K'nın paravan şirketler aracılığıyla kendini sorumluluktan kurtarmaya çalıştığı, MASAK raporunda da suç örgütünün para hareketlerinin kaydedildiği ifade edildi. Yusuf A adlı sanığın, tapu işlemleri için rüşvet verdiği bilgisi de yer aldı.

Cezalar ve Gelecek Süreç

Yalova’dan yapılmış olan operasyonlarda, toplam 29 kişi gözaltına alınmış; 14 kişi tutuklanmış, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sanıklara toplam 936 yıl hapis cezası isteniyor.

Sonuç

Yalova merkezli bu dolandırıcılık skandalı, pek çok kişi için ağır sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Olayın takipçisi olan mağdurlar ve adalet sistemi, özellikle devre mülk satışlarının daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesi için çabalarını sürdürecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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