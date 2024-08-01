Yalova'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yalova'da Acı Kaza

Yalova'da trajik bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet Y. ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Y., ehliyetsiz bir sürücünün kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza Anı ve Olay Yeri İncelemesi

Kazanın, Altınova ilçesi Çavuş Çiftliği mevkiinde gerçekleştiği bildirildi. M.K. adına kayıtlı 41 YU 548 plakalı araç, baba ve oğulun karşıya geçmeye çalıştıkları sırada onlara çarparak durdu. Kaza anında hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık Durumu ve Gözaltı İşlemleri

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Sürücü M.K. ve araçta bulunan diğer üç kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna teslim edildi. Sürücü M.K., ehliyetsiz ve genç yaşta olması nedeniyle gözaltına alındı.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.