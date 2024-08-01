Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yalova'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yalova'da ehliyetsiz sürücü tarafından yolun karşısına geçerken çarpılan baba ve oğlu maalesef yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 03:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 03:23
Yalova'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yalova'da Acı Kaza

Yalova'da trajik bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet Y. ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Y., ehliyetsiz bir sürücünün kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza Anı ve Olay Yeri İncelemesi

Kazanın, Altınova ilçesi Çavuş Çiftliği mevkiinde gerçekleştiği bildirildi. M.K. adına kayıtlı 41 YU 548 plakalı araç, baba ve oğulun karşıya geçmeye çalıştıkları sırada onlara çarparak durdu. Kaza anında hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık Durumu ve Gözaltı İşlemleri

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Sürücü M.K. ve araçta bulunan diğer üç kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna teslim edildi. Sürücü M.K., ehliyetsiz ve genç yaşta olması nedeniyle gözaltına alındı.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını...

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını...

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını...

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Maden suyuyla tüketilirse kabızlığı tarihe gömüyor

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak