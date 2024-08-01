Yalova'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yalova'da Feci Kaza: Baba ve Oğlu Yaşamını Yitirdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü tarafından çarpılan baba ve 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kaza, Ahmet Yıldız (36) ve oğlu Vahit Yıldız (4)'ın bir misafiri ziyaretten dönerken meydana geldi.

Kaza Anı ve Olayın Detayları

17 yaşındaki M.C.K. tarafından yönetilen 41 YU 548 plakalı otomobil, Çavuşçiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız babası ve oğluna çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar ve Sonrası

Kazada araçta bulunan diğer 3 kişi hafif yaralandı. Yıldız ailesinin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'ya tarifeli uçakla gönderildi.

Ehliyetsiz Sürücü Hakkında İşlemler Devam Ediyor

Ehliyetsiz sürücü M.C.K. olay sonrası gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor. Olayın tanıkları, otomobil sürücüsünün aşırı hız yaptığını ifade etti.

Kaza Sonrası Küçük Kızın Duygusal İfadeleri

Baba Ahmet Yıldız'ın kızı Ayşe (11), olaydan yara almadan kurtuldu fakat kazanın travmasını üzerinden atamadığı belirtildi. Ayşe, olay yerine gelen ekiplere "Şimdi ben anneme ne diyeceğim." diyerek duygularını ifade etti. Ayrıca, kaza sırasında Vahit Yıldız'ın geçen ay bir motosiklet tarafından çarpılarak hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sosyal Medya Paylaşımı Dikkat Çekti

Ehliyetsiz sürücü M.C.K., kazadan önce sosyal medya hesabında "Arabasına güvenenleri bekleriz." paylaşımında bulunmuş ve arkadaşlarını araçlarıyla yarışmaya davet etmişti. Bu durum, kaza sonrası yaşanan olayları daha da üzücü hale getirdi.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.