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Yalova'da Eşinin Ölümünde Sanığın İddiaları

Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen kadının eşi, suçlamaları reddetti. Dava devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:27
Yalova'da Eşinin Ölümünde Sanığın İddiaları

Yalova'da Bir Trajedi: Eşin Ölümü ve Sanık İfadeleri

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında gerçekleşen korkunç olayda, sanık Erdal Necip S, eşi Semiha S'nin 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesinden dolayı hakim karşısına çıktı. Duruşma, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve davaya tutuklu sanık, mağdurun yakınları ve avukatlar katıldı.

Olayın Detayları ve Sanığın Savunması

Sanık Erdal Necip S, eşiyle bir restoranda kahve içtikten sonra fotoğraf çekmek üzere kayalık alana gittiklerini belirtti. Olay anına dair, "Ben öndeydim, arkadan geliyordu. Eşimin sadece düştüğünü gördüm. Sevdiğim eşimi kaybettim," şeklinde ifade veren sanık, eşinin sinirli bir yapıda olduğunu da sözlerine ekledi. Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Mahkeme başkanının, sanığın cep telefonunda yüksekten düşme ile ilgili bir haberi okuduğunu sorması üzerine, Erdal Necip S bu durumu "Kendim haber araştırmadım. Haberler cep telefonuma düşüyor," diyerek yanıtladı. Ayrıca, hakkındaki eşcinsellik iddialarını da yalanladı.

Aile ve Avukatların Tepkisi

Ölen kadının annesi Selma Dursun, sanığın farklı ifadeler verdiğini belirterek, "Doğru bir tane olur," dedi. Dursun'un avukatı Eyyüp Kaplan, olayın kaza değil cinayet olduğunu savunarak, sanığın ardındaki niyetin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Olayın Ardındaki Gerçekler

Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle birlikte Altınova'da kayalıktan düşerek yaşamını yitirmişti. Olaydan bir gün önce benzer bir düşme olayının haberini okuyan Erdal Necip S'nin durumu sorgulanırken, mahkeme önümüzdeki duruşmalarda olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Bu dava, yargı sürecinin nasıl işleyeceği ve adaletin nasıl sağlanacağı konusunda toplumda büyük bir merak uyandırıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki...

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Olay günü kayalıklarda Semiha S'nin yaptığı öz çekimler de dava dosyasına eklendi.

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