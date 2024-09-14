Yalova'da Ev Sahibine Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Şok Olay: Ev Sahibine Saldırı

Yalova'da, evinden tahliye edilmek üzere icra memurları gönderen ev sahibini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Dere Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki Adnan S., kendisiyle aynı binada oturan 69 yaşındaki ev sahibi K.A. ile tartıştı. İddiaya göre, Adnan S., icra memurlarının evine geldiğini öğrendikten sonra ev sahibine şiddet uyguladı. İlk olarak yumruk atan zanlı, daha sonra bıçakla K.A.'nın cinsel organını kesti.

Zanlı Polise Teslim Oldu

Olay sonrası kaçmaya çalışan Adnan S., daha sonra polise giderek teslim oldu. Yaralı K.A. ise sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.

İfade ve Gözaltı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan S., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyet ifadesinde, ev sahibi ile kira konusunda anlaşma sağlandığını ancak icranın kaldırılmadığını savundu. Olay sırasında eşinin kendisini arayıp icra memurlarının evden çıkartacaklarını söylemesi sonucu paniklediğini ifade eden Adnan S., "Eşim televizyon kablosunu kırdı, ben de bıçakla tamir yapıyordum. K.A. gelince tartışma çıktı ve bıçakla yaraladım" şeklinde savunma yaptı.