Yalova'da Firari FETÖ Hükümlüsü Çınarcık'ta Yakalandı

Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Çınarcık'ta düzenlenen operasyonla D.İ.B yakalandı
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Çınarcık ilçesinde olduğunu tespit etti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.İ.B yakalandı.
Yakalanan hükümlü, jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
