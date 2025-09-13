Yalova'da Firari FETÖ Hükümlüsü Çınarcık'ta Yakalandı

Yalova'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü D.İ.B, Çınarcık'ta düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 01:52
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Çınarcık ilçesinde olduğunu tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.İ.B yakalandı.

Yakalanan hükümlü, jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

