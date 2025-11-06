Yalova'da Gemi Sahibi R.O.(46) Mezarlıkta Ölü Bulundu

Yalova Altınova'da gemi sahibi R.O.(46), babasının mezarının bulunduğu alanda asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık incelemesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:09
Yalova'da Gemi Sahibi R.O.(46) Mezarlıkta Ölü Bulundu

Yalova'da Gemi Sahibi R.O.(46) Mezarlıkta Ölü Bulundu

Denizcilik camiasında şok etkisi

Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektöründe tanınan isimlerden biri olan gemi sahibi R.O.(46), Yalova'nın Altınova ilçesinde bir mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Ailesi ve yakınları bir süredir kendisinden haber alamayınca kendi imkanlarıyla arama başlattı. Yakınlarının araştırması sonucu, dün gece saat 20.35 civarında R.O.'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri R.O.'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Savcının incelemesinin ardından R.O.'nun cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli başta olmak üzere denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan R.O.'nun vefatı, bölge denizcilik camiasında büyük üzüntü ve şok yarattı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

R.O.

