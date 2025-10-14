Yalova'da Göç İdaresi Müdürü de Gözaltında: Rüşvet ve Sahtecilik Soruşturması

Soruşturma ve operasyonun ayrıntıları

Yalova'da düzenlenen polis operasyonunda, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyruklara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri şüphesi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar: Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B..

Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltildi ve işlemleri sürüyor.

Ayrıca, aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

