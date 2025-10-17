Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk

Yalova'da gözaltına alınan, aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 9 şüpheli, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık sorgularına başlandığı bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, il müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemleri yavaşlattıkları, ayrıca müdürlükte işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu iddia ediliyor. Soruşturmada ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri yönünde bulgular yer alıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar: Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K., Mesut A. ve Gökhan D., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B..

Suçlamalar ve gözaltı süreci

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" yer alıyor. İlk etapta 8 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra adresinde bulunmayan müdürlük personeli Gökhan D.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Adliyede soruşturma

Dosyayı titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz öncülüğünde, Yalova Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık sorgularına başlandığı açıklandı.

Diğer gelişme

Ayrıca, kısa süre önce Diyarbakır'a tayini çıkan memur Mehmet B.'nin Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yalova'da gözaltına alınan, aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.