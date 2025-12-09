Yalova'da Güllü'nün kızı ve arkadaşı hakkında suç duyurusu

Avukat Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne başvurdu

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52) ile ilgili soruşturma devam ederken, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında çeşitli iddialarda bulunan kişi ve temsilcilerine karşı hukuki adım atıldı.

Olay, 28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana geldi. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün kızı ve arkadaşı adına avukat Merve Uçanok, Yalova Adliyesi’ne giderek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını öne sürdükleri tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada; müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alıp asılsız iddialarda bulundukları iddia edilen B.D, R.Y., Ç.K., F.A., 3 avukat ile Gülter’in erkek arkadaşı K.E. ve F.A. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Avukat Uçanok, açıklamasında ayrıca F.A. tarafından ailesiyle tehdit edilen İ.Ö.’nün de avukatlığını yürüttüğünü belirtti ve şöyle dedi:

"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö.’nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö’ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö, bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası haline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Uçanok, yakın dönemde benzer suçlara karıştıkları iddia edilen kişi ve kurumlara karşı yeni suç duyuruları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

