Yalova'da Hafta Sonu Kursları İki Gün Süreyle İptal Edildi

Yalova'da olumsuz hava koşulları sebebiyle hafta sonu kursları 2 gün süreyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:46
Yalova'da Hafta Sonu Kursları İki Gün Süreyle İptal Edildi

Yalova'da Hava Koşulları Faaliyetleri Etkiledi

Yalova'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri, çeşitli eğitim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün ara verildi. Bu karar, Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kar Yağışı Devam Edecek

Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Yalova genelinde kar yağışının 24 Şubat Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildi.

Açıklamada; Yalova genelindeki Bilim ve Sanat Merkezi, destekleme ve yetiştirme kursları, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurslar, Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’ne ait kurslar ile rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlerin durdurulmasının, güvenlik önlemi kapsamında alındığı ifade edildi.

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