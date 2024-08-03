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Yalova'da Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameraları Olayı Belgeledi

Yalova'da bir esnafın dükkânından para çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis artık iz sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:22
Yalova'da Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameraları Olayı Belgeledi

Yalova'da Hırsızlık Olayı

Yalova'da, perdecilik yapan 63 yaşındaki esnaf Recep Ali Güner'in dükkânında para çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan iş yerine, başka bir işle ilgilenen Güner, dükkânın içine girdiğinde montunun altındaki cüzdanda bulunan yaklaşık 5 bin liranın kaybolduğunu fark etti.

Kamera Kayıtlarının İncelenmesi

Güner, ilk olarak dükkânındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, hırsızın dükkanın içerisinden rahatça dolaşıp eşyaları kurcaladığı ve paraları çalarak dışarı çıktığı belirlendi.

Polis ile İşbirliği

Olayı fark etmesinin ardından hemen polise haber veren Güner, hırsız hakkında şikayette bulundu. Polis ise olay yerinin incelemesini yaparak, hırsızın yakalanması için gerekli çalışmalara başladı.

Güvenlik Kameralarının Önemi

Bu olay, iş yeri güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Güner’in başına gelen bu hırsızlık vakası, hırsızların cesaretinin artabileceği düşüncesini de beraberinde getiriyor.

Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bile dükkana girerek para...

Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bile dükkana girerek para çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 63 yaşındaki Recep Ali Güner, rahat tavırlarla dükkanında dolaşan, etrafı kurcalayan hırsızın bir süre sonra dışarı çıkıp uzaklaştığına ilişkin kamera kayıtlarını inceledikten sonra polisi arayarak bu kişiden şikayetçi oldu.

Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bile dükkana girerek para...

Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bile dükkana girerek para çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 63 yaşındaki Recep Ali Güner, rahat tavırlarla dükkanında dolaşan, etrafı kurcalayan hırsızın bir süre sonra dışarı çıkıp uzaklaştığına ilişkin kamera kayıtlarını inceledikten sonra polisi arayarak bu kişiden şikayetçi oldu.

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