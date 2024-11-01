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Yalova'da Kaçak Midye Avcılarına Büyük Cezalar

Yalova'da kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye toplam 849 bin 940 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:21
Yalova'da Kaçak Midye Avcılarına Büyük Cezalar

Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Ceza Kesildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan 11 kişiye rekor bir ceza verildi. 3 tekne ile midye avcılığı yapan bu kişiler toplamda 849 bin 940 lira idari para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Operasyon Detayları

Marmara Denizi'nin Altınova Tersaneler Bölgesi'nde Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak midye avcılığına karşı etkin bir mücadele başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, toplamda 20 ton kaçak midye ele geçirildi.

Midye ve Ekipmanlar Yeniden Denize Bırakıldı

Ele geçirilen yaklaşık 1000 çuval içindeki midyeler, denize geri bırakıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan tekneler ve av araçlarına da el konuldu.

Bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik, hem ekosistem koruma hem de yasa dışı avcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

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