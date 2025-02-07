Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Kullanan Sürücüye 22 Bin Lira Ceza

Yalova'da Motosiklet Ceza Rekoru

Yalova'da meydana gelen ilginç bir olayda, kaldırımda motosiklet kullanan bir sürücüye 22 bin 343 lira ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün aracı trafikten men edildi.

Denetim Sonucu Yakaladı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bir sürücünün plakasını bantla kapatıp kaldırımda motosiklet sürmesinin vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını tespit etti.

Ceza Nedenleri

Ekiplerin Çavuşdayı Kavşağı'nda yakaladığı motosiklet sürücüsüne, "sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı aracı kullanmak", "mevzuata uygun olarak belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması" ve "tescil plakasında okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan" dolayı toplam 22 bin 343 lira ceza kesildi.

Motosiklet sürücüsüne uygulanan bu ceza, Yalova'daki trafik kurallarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.