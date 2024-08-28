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Yalova'da Kanoda Kaybolan İki Arkadaştan Birinin Cesedi Bulundu

Yalova'da kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:22
Yalova'da Kanoda Kaybolan İki Arkadaştan Birinin Cesedi Bulundu

Yalova'da Kanoda Kayıp İki Arkadaş

Yalova'da, 25 Ağustos tarihinde denize açılan iki arkadaş, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, bu kişilerden birinin cesedine ulaşıldı.

Valilik Açıklaması

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaybolan kişilerin isimlerinin Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD'ın yanı sıra diğer kuruluşların destekleriyle arama çalışmaları sürmektedir," denildi.

Arama Kurtarma Faaliyetleri

Arama çalışmaları, Armutlu ve Mudanya açıklarında devam ederken, Mudanya'nın kırsal Esence Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalara hız verildi.

Valilik açıklamasında, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle şişme botun sürüklendiği bilgisi verilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Olayın Geçmişi

Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun, Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden 25 Ağustos Pazar günü saat 17.20'de, iki kişilik bir kanoyla denize açıldı. İki arkadaş, Tavşantepe bölgesine doğru ilerlerken kayboldu. Sahil Güvenlik, kaybolanların kanosunu bulmuş ve arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

Yalova Valiliği, kaybolan Yücel Coşkun'un bulunması için çalışmaların sürdüğünü, tüm ekiplerin seferber edildiğini duyurdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı....

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kayıp 2 arkadaşı arama çalışması Armutlu ilçesi ile Mudanya'nın Trilye Mahallesi açıklarında devam ediyor.

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