Yalova'da Kanoyla Denize Açılan İki Kişi için Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Yalova’da Kanoyla Denize Açılan İki Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Dereağzı mevkisinde kanoyla denize açılan iki kişinin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaybolma Olayı Detayları

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin, limandan iki kişilik kanolarıyla açıldıkları ve Bozburun mevkisine gitmek üzere rotaya aldıkları öğrenildi. Ancak, planladıkları rota üzerinden Tavşantepe bölgesinde kaybolduğuna dair bilgiler var.

Arama Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu

İki arkadaşın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Ekipler, deniz polisi botları ile birlikte Sahil Güvenlik'e ait dört bot ve bir helikopterle çalışmalara devam ediyor.

Kanoya ulaşan ekiplerin arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.