Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 22 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da etkili olan kar yağışı sonucu mahsur kalan 22 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:55
Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 22 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Yaşanan Olumsuz Hava Koşulları

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 22 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Kent genelindeki olumsuz hava koşulları, ekiplerin olası ihbarlara karşı hazırlıklı olmasını sağladı.

Erikli Şelalesi'nde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Çınarcık ilçesindeki Erikli Şelalesi'nde mahsur kalan 4 kişilik bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye hızla ulaşan arazi aracıyla jandarma, AFAD ve Ses Arama Kurtarma ekipleri, güvenli bir şekilde aileyi tahliye etti.

Diğer Kurtarma Operasyonları

Aynı ilçeye bağlı Teşvikiye beldesindeki Delmece Yaylası'nda araçta mahsur kalan 3 kişi ile Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde 5, Höyüktepe ve Elmalık mevkisinde ise 6 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, aynı bölgeden gelen bir başka ihbar üzerine ekipler hareket geçti.

AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Delmece Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca, Höyüktepe mevkisinde bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, karda mahsur kalan sürücüyü de güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yalova'da, Höyüktepe mevkisinde bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD...

Yalova'da, Höyüktepe mevkisinde bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, karda mahsur kalan sürücüyü güvenli bölgeye nakletti.

Yalova'da, Höyüktepe mevkisinde bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD...

Yalova'da, Höyüktepe mevkisinde bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, karda mahsur kalan sürücüyü güvenli bölgeye nakletti.

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